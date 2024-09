Patriarh Kirill: maailm läheneb apokalüpsisele

„Me läheneme apokalüptilistele aegadele, vaat seda tuleb meil kõigil selgelt teadvustada,“ kordas patriarh. „Ja ainus väljapääs sellest võimalikust kriisist on usk jumalasse, ütlen ma kõva häälega kogu maailmale. Kui me ütleme lahti usust jumalasse, laskume jälle nendesse darvinistlikesse ja marksistlikesse kontseptsioonidesse, ei tule sellest midagi välja.“

„Kõik, mis puudutab tehisintellekti on teema, mis ei ole veel lõpuni arusaadav ja on teadvustamata. On loomulikult ka apokalüptilised hirmujutud, et tehisintellekt võtab võimu kogu inimkonna üle /.../, aga tehisaru mõiste ise paneb loomulikult mõtlema paljude võimalike sellise mehhanismi või instrumendi kasutamise tagajärgede üle,“ ütles Kirill.