VIDEO | Marko Mihkelson Hiina-visiidist: väga kahju, et ei saada aru, mis roll on Hiinal Ukraina sõjas

Mihkelsoni sõnul on ta visiidil käinud poliitikute sõnavõttudest üllatunud, kuna neist jäi mulje, et kõik seal osalenud saadikud justkui polekski kursis, kelle selja taga Hiina Ukraina sõjas seisab. „Kui keegi ei ole delegatsioonist siiani aru saanud, milline on Hiina roll täna Venemaa toetamisel ja Venemaa sõjas Ukraina riigi hävitamises, siis on hästi kahju, et ei saada aru,“ ütles ta. „See roll on väga suur.“