Kreml oletab, et USA on juba Ukrainale Venemaale kaugmaalöökide andmiseks loa andnud

„Tõenäoliselt on kõik need otsused juba langetatud. Seda võib oletada suure tõenäosusega. Praegusel hetkel toimub massiteabevahendites informatsioonikampaania juba langetatud otsuse formaliseerimiseks,“ ütles Peskov Interfaxi vahendusel.

„Jätkuvad katsed distantseeruda sellesse konflikti kaasatusest USA ja Euroopa riikide poolt. Me arvame, et see ei õnnestu. USA ja Euroopa riikide kaasatus konflikti Ukraina ümber omab otsest iseloomu, vahetut iseloomu. Iga uue sammuga selle kaasatuse tase tõuseb, kuigi tõusta ei ole enam kuhugi,“ lisas Peskov.