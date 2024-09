Migrandid Brüsselisse, sõdurid Aafrikasse ja jätkuv rahuvahendamine. EL-i eesistujamaa Ungari tegeleb üha uute soolodega

Ungari meedia rõõmustab peaminister Viktor Orbáni äramainimise üle meie aja järgi täna öösel toimunud USA presidendivalimiste debatil, kus presidendikandidaat Donald Trump Orbánile kiitvalt viitas. Orbánile ja tema diplomaatidele on tegu töövõiduga, mis näitab, et Floridasse reisimine ja otsesuhtlus liitlaste presidendikandidaadiga on end ära tasunud. Seda eriti juhul, kui Trump valimised võidab, mille tugev võimalus on säilinud ka pärast tema kehva debatti.