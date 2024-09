Parempoolsed: Hiina suuvooder Toomas Kivimägi ei saa jätkata Riigikogu aseesimehena

Perlingu sõnul demonstreerib kommunistliku Hiina kulu ja kirjadega riigis kahenädalasel perepuhkusel käinud Toomas Kivimägi haruldast võimetust mõista maailma poliitilist olukorda ja Eesti kohta selles. „Ühe lausega ütleb Kivimägi, et teda pole Hiina propaganda mõjutanud, sama soojaga kiidab, et on ennekõike Hiina teene, et Venemaa pole veel Ukrainas tuumarelva kasutanud,“ selgitas Perling oma hinnangut.