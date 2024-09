Siseministeerium kirjas MPEÕK-ile: patriarh Kirilli kõnes kõlanud üleskutsed on oht Eesti julgeolekule

Ministeerium palub seisukohavõttu arvestades olukorda, et MPEÕK on 3. septembril esitanud Tallinna halduskohtule kaebuse seoses riigikogu 6. mai 2024 avaldusega „Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks“.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits ütleb kirjas MPEÕK-ile, et ministeerium on riigiasutusena sügavalt mures Moskva patriarhaadi kirikupea – patriarh Kirilli kõnes olnud suuniste ja üleskutsete pärast, kuna need võivad olla ohuks ka meie riigi siseturvalisusele ja julgeolekule. „Näiteks on patriarhi kõne kohaselt kunagi NSVL-i koosseisu kuulunud vabariikide pealinnad siiani tema jaoks „ühendatud Püha Venemaa olulised vaimsed keskused“. Meie sügava veendumuse kohaselt Tallinn seda kindlasti ei ole!“