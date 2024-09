CNN-i kiirküsitluse järgi leidis enamik debatti vaadanutest, et Harris esines Trumpist paremini

Debatti vaadanutest arvas 63%, et paremini esines Harris ja 37%, et Trump. Enne debatti ootas mõlema kandidaadi tugevamat esinemist võrdselt 50% küsitletutest. Pärast väitlust arvas 96% Harrise toetajatest, et tal läks paremini. Trumpi toetajatest leidis Trumpi kohta sama 69%.

Debatti vaadanutel tekkis Harrisest ka parem mulje, kui neil oli enne väitlust. Trumpi kohta muutsid arvamust vähesed. Arvamused kandidaatide tugevate külgede kohta peegeldasid endiselt üleriiklike küsitluste tulemusi, mille järgi peetakse Trumpi eelisteks majandust, sisserännet ja ülemjuhatajaks olemist ning Harrist usaldatakse rohkem abordi ja demokraatia kaitsmise asjus.

Suur enamik debatti vaadanutest ütles, et see ei mõjutanud nende otsust, kuigi Trumpi toetajad ütlesid tõenäolisemalt, et debatt andis neile põhjuse ümber mõelda.

CNN-i küsitluse tulemused peegeldavad ainult nende valijate arvamust, kes debatti vaatasid, ega peegelda kogu valijaskonna arvamust. Debatti vaadanud olid kuue protsendipunkti võrra tõenäolisemalt vabariiklaste poolehoidjad.

Pärast väitlust teatas 45% seda vaadanutest, et suhtub Harrisesse pooldavalt ja 44% oli tema vastu. Enne debatti suhtus Harrisesse pooldavalt 39% samadest valijatest. Trumpi puhul muutusid need arvud vähe: pärast debatti suhtus temasse pooldavalt 39% ja vastu oli 51%. Enne lavale astumist olid need numbrid samasugused.

Poliitiliselt sõltumatute debatti vaadanute sõnul kasvas pooldav suhtumine Harrisesse 30 protsendilt 48 protsendile.

44% väitlust vaadanutest ütles, et Harris mõistab nendesuguste inimeste probleeme. Trumpi kohta arvas sama 40%. Enne debatti oli seis 43%-39% Trumpi kasuks. Majanduse valdkonnas on aga Trumpi edu 55%-35%.

82% debatti vaadanutest ütles, et see ei mõjutanud nende valikut. 14% ütles, et see pani neid mõtlema, aga nad ei muutnud meelt. Vaid 4% teatas, et nad muutsid meelt. Trumpi toetajatest hakkas kahtlema 23% ja Harrise omadest 12%.