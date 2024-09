VIDEO | Trump oma rändepoliitikast: migrandid söövad kasse ja koeri, seda tehakse üle kogu riigi

Seda, kuidas see õnnestus, aitab näidata üks kolmeminutiline saatelõik. Enne videos näidatud vestlust tõrjus Harris Bideni migratsioonipoliitika kohta esitatud süüdistusi ja ütles, et Trumpi soovil lükkasid esindajatekoja vabariiklased tänavu tagasi Bideni piirivalve tugevdamise plaani, mida toetasid ka senati vabariiklased. Jutt on õige, ent õige oleks ka vastata, et enne seda oli Bidenil piiri kordategemiseks aega kolm aastat. Trump ei suutnud väitlusjuhi pakutud võimalust siiski kasutada, sest vahetult enne temaatilist küsimust oli Harris pilganud tema kampaaniaüritusi ja esinemislaadi.