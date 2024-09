Ametiühingute keskliit kritiseerib otsust lõpetada seaduste tõlkimine vene keelde. Pakosta: kellegi õigused ei vähene

Justiitsministeerium teatas augusti lõpus, et lõpetatakse seaduste tõlkimine vene keelde. Ametiühingute keskliit muretseb, et otsus võib vähendada venekeelsete töötajate arusaamist enda õigustest ja kohustustest, ent ministri sõnul on kõigil edaspidi võimalus jätkuvalt saada lisaselgitusi ja abi.