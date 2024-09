Biden vihjas Ukrainale pandud kaugmaarelvade kasutamise piirangute kaotamisele

Biden vastas eile ajakirjanike küsimusele, kas USA kaotab Ukrainale pandud piirangud kaugmaarelvade kasutamisele, et tema administratsioon „töötab seda praegu välja“, vahendab BBC News.

Blinken ütles, et üks nende eesmärke enne visiiti on „kuulda otse Ukraina juhtkonnalt“ nende „eesmärke ja mida me saame nende vajaduste toetamiseks teha“.