New York Times: terav Harris suutis Trumpi närvi ajada

Poliitikaeksperdid, analüütikud ja kommentaatorid märkisid NYT sõnul, et Trump leidis end sageli kaitsest sellistes küsimustes nagu abort, lastes end Harrisel lõksu meelitada ja kaldudes oma sõnumist kõrvale. Harris pisendas Trumpi kampaaniaürituste publiku arvu ja väitis, et USA sõjalised liidrid peavad teda häbiplekiks. Trump vastas tihti vihaselt, kuulutades, et Harrisel ei ole oma poliitikat ja ta on halvim asepresident USA ajaloos.