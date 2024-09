Sotside arvates peaks jõukamad inimesed Eesti lisakaitsekulutused kinni maksma

„NATO kaitseplaanid on olulised ning tänases julgeolekukeskkonnas tuleb Eestil need otsused ära teha. Nõuame seda teistelt, peame ise näitama eeskuju. Vajadus kasvatada investeeringuid riigikaitsesse järgmise 20 aasta jooksul täiendava ühe protsendi võrra on põhjendatud ja mõistetav. Küll aga on see mõeldav ainult juhul, kui jõukaim osa ühiskonnast on valmis rohkem panustama. Eesti Panga andmetel kuulub 59% varadest vaid 10 protsendile inimestest, mis näitab, et Eesti on varandusliku jaotumise poolest Euroopa üks ebavõrdsemaid riike. Nüüd peakski see olema kõige jõukamate privileeg anda oma õiglane panus Eesti ühtsusesse ja hoidmisesse,“ selgitas sotside esimees Lauri Läänemets.