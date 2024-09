Taylor Swift teatas pärast debati vaatamist, et toetab Kamala Harrist

„Nagu paljud teist, vaatasin ma täna õhtul debatti. Kui te veel ei ole seda teinud, siis on nüüd hea aeg uurida, milliseid teemasid ja seisukohti need kandidaadid teie jaoks kõige olulisemate teemade kohta võtavad. Valijana vaatan ja loen kindlasti kogu kättesaadavat infot nende kavandatud poliitika ja plaanide kohta selle riigi jaoks,“ kirjutas Swift.

„Hiljuti sain teada, et Trumpi veebilehele oli üles pandud tehisintellekti loodud võltsing nagu ma toetaks just teda. See tõi tõesti esile minu hirmud tehisarust ja valeinformatsiooni levitamisest. See viiski mind järeldusele, et pean nendel valimistel olema väga läbipaistev oma tegelike plaanide osas. Kõige lihtsam on võidelda valeinformatsiooni vastu tõega,“ lisas ta.