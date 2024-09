Tusk kritiseeris Saksamaa otsust karmistada piirikontrolli: Selline tegevus on vastuvõetamatu

Poola ja Saksamaa suhted on soojenenud pärast Tuski Euroopa-meelse valitsuse võimule tulemist, kuid kahe riigi vahelised pinged on jälle kasvamas - Varssavi on ärritunud, sest Berliin ei soovi võtta kohustusi Euroopa Liidu ühise kaitse rahastamise ja bloki idapiiri tugevdamise osas.