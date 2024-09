Venemaa õhujõudude kõrge ülem andis korralduse rünnata Ohmatdõti lastehaiglat, kahtlustab Kiiev

Vahetult pärast teadet avalikustas Ukraina julgeolekuteenistus SBU kahtlusaluse nime, kelleks on kindralleitnant Sergei Kobõlaš, kes oli rünnaku toimumise ajal Venemaa kaugmaa lennuväe ülem. Avalduses öeldi, et pärast rünnakut edutati ta lennuväe juhiks.

ICC on väljastanud kuue Venemaa ametniku, sealhulgas president Vladimir Putini, vahistamismääruse. Venemaa on määrused tagasi lükanud ja ütles, et need on osa lääne kallutatud kampaaniast Venemaa diskrediteerimiseks.