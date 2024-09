VIDEOD ja FOTOD | Ossinovski linnaosakogu vastuseisust Jurtšenkole ei hooli: nende arvamus on soovituslik

Ossinovski sõnul oli tänane kohtumine linnaosakoguga sisukas ja tavapärane. „Aga tavapärane oli ka hääletustulemus, mis jooksis üsna koalitsiooni-opositsiooni piiripidi, kuna Lasnamäe linnaosakogus on Keskerakond ülekaalukas enamuses, siis need samad inimesed, kes siin mõni aasta tagasi Julianna Jurtšenko kandidatuuri toetasid linnaosavanemaks, siis nüüd olid sellele vastu,“ rääkis Ossinovski.

Linnapea sõnul on seda ka varem juhtunud, et linnaosakogu linnaosavanema kandidatuuri ei toeta, seega olukord tavapäratu ei ole. „Keskerakonna ajal näiteks Nõmmel juhtus tihti, et Keskerakonna poolt esitatud kandidaati näiteks ei toetatud,“ tõi Ossinovski näite.