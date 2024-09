Lasnamäe linnaosakogu ei toetanud Jurtšenkot linnaosavanema kohale

Lasnamäe linnaosakogu esimees Izabella Riitsaar (Keskerakond) ütles, et Jurtšenko soovib oma ametiaega alustada informatsiooniga, mis seab tema usaldusväärsuse küsimärgi alla. „Tema meelemuutus olulistel teemadel ei tundu paraku usutav ning tekitab kahtluse, kas ta on oma vastustes siiras või järgib hoopis sotsiaaldemokraatidelt saadud juhiseid, mitte enda kindlaid põhimõtteid,“ märkis ta.„Just seetõttu ei toetanud linnaosakogu Julianna Jurtšenko kandidatuuri linnaosavanema ametikohale.“

Linnaosakogus toetas Jurtšenko kandidatuuri kolm ja vastu oli 18 linnaosakogu liiget, erapooletuks jäid viis.

„Jurtšenko on varasemalt meedias väitnud, et otsus liituda sotsiaaldemokraatidega ja võtta vastu Lasnamäe linnaosavanema koht tuli päev või kaks enne uudise avalikustamist. Ometi väitis Jevgeni Ossinovski juba juuli lõpus, et kandidaat Lasnamäe linnaosavanema ametikohale on olemas,“ rääkis Riitsaar ning avaldas arvamust, et üks kahest ei räägi tõtt.

„Kuna Jurtšenko ei suutnud Lasnamäe linnaosakogu liikmeid veenda, et tema uued seisukohad erinevatel teemadel on siirad ja ei ole seotud tema erakonnavahetusega, siis jäi linnaosakogu arvamusele, et ta ei sobi linnaosavanema ametikohale,“ rääkis Riitsaar ning lisas, nii kardinaalne seisukohtade muutmine nii lühikese perioodi jooksul ei ole lihtsalt usutav.

Riitsaar lisas, et Tallinna koalitsioonierakondade poolt on korduvalt kostnud, et linnaosakogudele tuleb anda võimu juurde. „Nüüd on uuel Tallinna linnavõimul võimalik näidata, et linnaosakogusid võetakse kuulda ja arvestatakse linnaosakogus tehtud otsustega,“ ütles ta, lisades siiski: „Erinevalt varasemast ei antud juunikuuse lisaeelarve vastuvõtmisel linnaosakogudele võimalustki kaasa rääkida.“