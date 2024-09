Eelarvenõukogu leidis suvises majandusprognoosis murekohti

Lõhmus rääkis, et kui riigieelarve tulude või kulude osas lisameetmeid kasutusele ei võeta, ulatub eelarvedefitsiit järgmistel aastatel üle 4 protsendi SKP-st. „Valitsus on väljendanud kavatsusi uusi makse kehtestada ja maksuküür ära jätta ning kui need muudatused koos kulude vähendamisega vastu võetakse, siis muutub eelarve olukord tunduvalt paremaks ja võimaldab laias laastus ka reeglite täitmist,“ ütles Lõhmus.