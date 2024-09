INTERVJUU | Endine NATO Euroopa vägede juht: Venemaa peamine edu piirdub praegu USA heidutamisega

„Oleme näidanud ja näitame maailmale oma tegudega, et Venemaa tohib Ukrainat igast suunast rünnata,“ sõnab USA erukindral ja endine NATO Euroopa vägede juht (SACEUR) Philip Breedlove. „Aga meie ei luba Ukrainal oma relvi vastu tulistamiseks kasutada. See on absurdne.“

Intervjuus räägib Breedlove ka Ukraina vägede pealetungist Kurskis ja Putini kaalutlustest. „Mulle kõlab Kurski operatsioon hea uudisena,“ ütleb ta. „Jääme ootama, kui kaua see kestab ja kas Ukraina suudab rinnet hoida. Aga on fakt, et see valmistab Putinile ja piiril viibivatele Vene vägedele suurt piinlikkust.“