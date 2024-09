Politsei otsib seksuaalses ahvatlemises kahtlustatava mehe võimalikke kannatanuid

Politseile laekus juunis info, et fotol olev mees on üle Eesti ühiste riietusruumidega spaades käitunud ebasündsalt alaealiste lastega. Hetkel on politsei tuvastanud kaheksa kannatanut, kuid mehe käitumismuster annab alust arvata, et ohvreid võib olla veel. Seetõttu palub politsei kõigil, kes on viimastel aastatel näinud spaades või mujal meest ebasündsalt käitumas, sellest kindlasti teada anda telefonil 612 5854 või emailil angelyca.vaerand@politsei.ee .

„Palume ka vanematel, kelle lapsed on käinud iseseisvalt spaas, võimalusel näidata neile mehe fotot ja küsida, kas nad on teda näinud. Lapsed ise ei pruugi julgeda juhtunust rääkida või ei tea, et ebasünnis käitumine on keelatud. Politseile on lapsed ja nende vastu toime pandud seksuaalkuriteod prioriteet, mistõttu palume kindlasti kõigil, kes on mehe ohvriks sattunud, anda sellest esimesel võimalusel teada,“ ütles seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi eriasjade uurija Angelyca Vaerand.