VIDEO | Visiidi- ja retseptitasud tõusevadki. Sikkuti sõnutsi on partnerid nõus, aga küsimus on erandites

Kuidas arutelu läks? „Tuliselt,“ tõdes Sikkut, aga lisas otsa, et tervisevaldkonna muresid tulebki sisuliselt arutada, kuna pelgalt matemaatikaga õiget lahendust ei leia. Ta kinnitas, et plaani osas on põhimõtteline nõusolek koalitsioonis olemas, küll aga vaadatakse veel peale detailidele. St mis sihtrühmad ikkagi jäävad madalama visiiditasu peale. „Neljapäeval jätkame.“