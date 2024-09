FOTOD | Sotsiaalministeerium tunnustas suitsiidiennetuse päeval kolme Delfi Meedia lugu

Mozarti ooperis „Võluflööt“ kaalub peategelane Papageno endalt elu võtmist, kuna kardab, et on kaotanud oma armastatu. Kuid enne, kui Papageno jõuab oma kavatsuse teoks teha, ilmuvad tema juurde kolm vaimu, meenutavad talle tema maagilist kellamängu ja aitavad tal seeläbi oma armastatu Papagena taas leida. Need kolm vaimu näitavad talle, et vaimse ja emotsionaalse kannatusega toimetulekuks on ka teisi võimalusi peale endalt elu võtmise.