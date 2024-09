Reformierakond ja Eesti 200 vaidlustasid SALK-i teenuse käsitlemise keelatud annetusena

Delfi kirjutas juuli keskel, et Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) hinnangul said Reformierakond, Eesti 200 ja SDE sihtasutuselt Liberaalne Kodanik (SALK) keelatud annetuse suuruses 26 449 eurot ning Keskerakond suuruses 13 225 eurot. Erakonnad peavad SALK-ile tagasi maksma kokku 92 572 eurot.

Reformierakond, Eesti 200, SDE ja Keskerakond peavad jagama neile osutatud tasuta nõustamise kulud, teatas ERJK erakondadele saadetud kirjades.

Annetus seisneb selles, et viimaste riigikogu valimiste ajal andis SALK Reformierakonnale, Eesti 200-le, SDE-le ja Keskerakonnale tasuta nõu, tegi uuringuid ning tegi neile uuringuandmed tasuta kättesaadavaks.

Advokaadibüroo TGS Baltic AS kirjutas ERR-i andmeil, et SALK ei ole osutanud Reformierakonnale mingeid teenuseid, mis oleksid käsitatavad keelatud annetusena, ning et Reformierakond ei ole tellinud SALK-ilt uuringuid, reklaami ega muid teenuseid ega ole ka esitanud sihtasutusele mingeid selle tegevusega seotud nõudmisi.

Büroo märkis, et SALK-i esindajad kohtusid reformierakondlastega omal initsiatiivil ja jagasid uuringuid, mis peegeldasid ühiskondlikku pilti ja hoiakuid, mis olid Reformierakonnale juba teada. Samuti kirjutas TGS Baltic AS, et seda tegevust ei saa pidada Reformierakonnale teenuse osutamiseks, sest partei oli valimiskampaaniaks põhjalikult valmistunud ja tellinud ise uuringuid mitmelt isikult, sh nende eest tasunud.

Samuti rõhutas advokaadibüroo, et annetus ei tohi olla ühepoolne, vaid eeldaks Reformierakonna tahet seda saada.

Sarnasel seisukohal oli advokaadibüroo DEM, mis edastas Eesti 200 eest ERJK-le seisukohad, mille järgi ei ole erakond SALK-ilt teenust tellinud ja seeläbi ka rahaliselt hinnatavat hüve saanud.

Büroo juhtis tähelepanu, et Eesti 200 on avaldanud sihtasutuse meeskonnale selgelt, et ei soovi pakutud teenust saada ega seda tellida.

DEM-i sõnul on käsitlus, mille kohaselt tuleb väidetav keelatud annetus tagastada ka juhul, kui erakond seda annetust ei tellinud ega soovinud, ebaõige ning selle jaatamine tooks kaasa ohu demokraatlikule õiguskorrale.