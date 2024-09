Belgia mõistis hukka Ungari ähvarduse saata migrandid bussidega Brüsselisse

Ungari sisserändevastane valitsus andis reedel märku, et võtab tõsiselt plaani anda varjupaigataotlejatele ühe otsa pilet Brüsselisse, mis on mõeldud surveavaldusena Euroopa Komisjonile, et viimane loobuks Ungarile kehtestatud rängast trahvist varjupaigapoliitika asjus, vahendab Associated Press.