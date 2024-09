Läti kaitseminister: Vene drooni alla tulistamata jätmine oli ohutum

Kui küsiti teist korda, miks ohtlikku drooni alla ei tulistatud, vastas Sprūds, et madalal lendava ja väikese objekti puhul on võimatu kohe kindlaks määrata, milline droon see on. Läti relvajõud järgisid antud juhul protseduurireegleid, mis on ministri sõnul usaldusväärsed. Otsustati, et just selline reageerimine on kõige ohutum, teatas Sprūds.