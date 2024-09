Euractive: NordStream lõhub Poola ja Saksamaa suhet

Saksamaa ja Poola suhted said tugeva löögi Õiguse ja Õigluse (PiS) valitsuse ajal, mil partei saksavastasus mõjutas mitmeid poliitikaid. Berliinis loodeti, et Tuski võimule pääsedes hakkavad kahe riigi suhted paranema, kuid viimastel nädalatel on need hoopis teise suuna võtnud, kirjutab Euractive.