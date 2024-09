Euractiv: Nord Stream lõhub Poola ja Saksamaa suhet

Saksamaa ja Poola suhted said tugeva löögi Õiguse ja Õigluse (PiS) valitsuse ajal, kui partei Saksa-vastasus mõjutas poliitikat. Berliinis loodeti, et Tuski võimule pääsedes hakkavad kahe riigi suhted paranema, kuid viimastel nädalatel on need hoopis teise suuna võtnud, kirjutab Euractiv.