Saksamaa karmistab sisserände piiramiseks piirikontrolli

Saksa valitsus on lisaks välja töötanud skeemi, mis võimaldab rohkematele sisserändajatele otse piiril käe ette panna, teatas Faeser üksikasju avaldamata.

Need piirangud on osa reast meetmetest, mis Saksamaa on viimastel aastatel kasutusele võtnud suhtumise karmistamiseks ebaseaduslikku rändesse pärast saabujate arvu kasvu eriti Lähis-Idast.