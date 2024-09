KUULA SAADET | Silja Kessler: mind viis jumala juurde isiklik õnn. Tundsin armastatus ära jumala kingituse

Silja Kessler on usuteaduse instituudi üliõpilane, kes eelmises elus oli ajakirjanik, kommunikatsioonitöötaja ja turundusasjatundja. Ta on seadnud sihiks ordinatsiooni, st unistab kirikuõpetajaks saamisest. Seda teeb käies on Kessler tõeline teerajaja. Sest ta on abielus naisega. Eestis pole senimaani ühtegi temasarnast ordineeritud.