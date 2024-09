FOTOD | „Jalakäijana on siin ohtlik.“ Toompuiestee ja Paldiski mnt ristmikul külvab kaost uus ülekäigurada

Tallinnas Paldiski maanteelt tulles ja Toompuiesteele pöörates on jalakäija silmitsi kummalise olukorraga. Silme ees on võõbatud ülekäigurada, sealt edasi alles foorid. „Ohtlik!“ hindavad mitmed inimesed. Linna poolt öeldakse, et osa muutusi on alles ees. Kokkuvõttes olla eesmärk just ohutuse suurendamine.