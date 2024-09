Debatt võib kõigutada Harrise ja Trumpi ülimalt tasavägist heitlust

Eelmise nädala lõpus avaldati mitu arvamusküsitlust, mis näitasid USA presidendivalimistel väga tasavägist seisu. New York Timesi (NYT) ja Siena College’i üleriiklikku küsitlust juhtis vabariiklane Donald Trump ning CBS-i ja YouGovi küsitlust demokraat Kamala Harris . Mõlema edu rivaali ees oli imeväike.

NYT küsitluse järgi toetas Trumpi 48% vastanuikd, mis andis talle Harrise ees vaid ühe protsendipunktise edumaa. See aga jääb kolme protsendipunktise vea piiresse. CBS-i ja YouGovi küsitlus keskendus kaalukeeleosariikide Pennsylvania, Michigani ja Wisconsini valijatele. Harris juhib Michiganis (50% vs 49%) ja Wisconsinis (51% vs 49%), kuid Pennsylvanias ollakse 50% peal viigis.