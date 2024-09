Paisuv Metsküla erakool otsib sadu tuhandeid eurosid. Direktor: kool vajab juurdeehitist

Küsimusele „Kas Lääneranna vald peab Metsküla kooli ülal pidama või mitte?“ pole ringkonnakohus veel vastust suutnud anda: kuigi 11. septembril pidanuks juba kordi edasilükatud kohtuotsus avalikuks tulema, teatati osapooltele, et kogu juhtum tuleb kohtunike vahetumisest tingituna uuesti üksipulgi lahti võtta, mistõttu lükkub otsuse avalikustamine kaugemalegi sügisesse.

Kohtusaaga taustal on aga kooli ülal pidav lapsevanemate aktiiv võtnud ohjad ühes kooliperega enda kätte ning suve jooksul on korraldatud asjad sedasi, et septembrikuus alustas Metskülas 34 õpilasega erakool, kus ühe koolilapse eest tuleb kuus välja käia 50 eurot õppemaksu.