Georgia koolitulistaja vanaisa süüdistab väimeest: poisi ajas nii kaugele isa, kes tuleks hukata

14-aastane Colt Gray tappis kolmapäeval kaks kaasõpilast ja kaks õpetajat ning vigastas veel üheksat inimest. Kohtus koheldakse teda täiskasvanuna, kuna see on seaduse järgi eriti raskete kuritegude puhul lubatud. Samuti peeti kinni tema 54-aastane isa Colin Gray, kes sai kaasosalisena süüdistuse neljas surma põhjustamise episoodis ja lisaks süüdistuse kahe teise astme mõrva sooritamises. Prokuratuuri sõnul oli laskja tegevuse otsene põhjus kodus kogetud väärkohtlemine.

Eurooplaste jaoks kummaline süüdistuse konstruktsioon on tingitud sellest, et Georgia osariigi seaduste järgi saab lapse väärkohtlejale esitada mõrvasüüdistuse, kui sellise käitumise tagajärjeks on (sama või teise) lapse surm. Lisaks tapmissüüdistustele sai vanem Gray süüdistuse ka üheksas laste väärkohtlemise episoodis.