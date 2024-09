VIDEO | Vietnamis varises taifuuni järel kokku tiheda liiklusega sild

Pole teada, kas Phú Thọ provintsis asunud Phong Châu silla kokkuvarisemise tagajärjel on ka inimohvreid. Hồ sõnul on vähemalt kolm inimest päästetud ja 13 kadunud, vahendab BBC News.

Osa 375-meetrisest sillast on alles ja Hồ ütles, et andis sõjaväele korralduse ehitada võimalikult kiiresti pontoonsild.

Aasia selle aasta tugevaim torm on alates laupäevast Vietnamis tapnud vähemalt 59 inimest. Tuule kiirus on olnud kuni 56 meetrit sekundis.

Vähemalt 44 inimest on hukkunud maalihete ja tulvavete tõttu, teatas Vietnami põllumajandus- ja maapiirkondade arendamise ministeerium täna. Üle 240 inimese on kannatada saanud ja umbes 1,5 miljonit inimest on elektrita.