Tulevikuoskused: konkurentsivõime säilitamine ja kohanemine muutuval tööturul

Kõrgem kraad ja värskem väljaõpe näikse olevat kandidaatide eelis tööotsinguis, samuti alus ametikõrgenduseks ja palgatõusuks. Sealjuures võimalusi, mida õppida, tuleb üha juurde. Jätkuvalt on võimalik olla valitud alal asjatundja ja hankida teadmisi kõikides kraadiastmetes, et professionaalsust kinnistada. Ometi on tööandjad sageli kriitilised kiiresti arenevates valdkondades, nagu näiteks tarkvara arendus või inseneeria, sest ülikooli pakutav on tegelikest vajadustest mitu sammu maas ja praktika käigus õppimine vaat et mõistlikum. Kui sinna juurde magistri – või doktorikraadi kaaluda, võiks valida mõne täiendava aine, olgu siis materjaliteadus, keskkond, majandusgeograafia, psühholoogia vms, mis tehnilist valdkonda täiendab.

Mõttel on jumet ka seetõttu, et juba Medicite dünastia avastas, et erinevate teadmiste ja oskuste ristamisest tekib innovatsioon. Frans Johanssoni kirjutatud raamat „Medici Efekt. Pöördelised arusaamad ideede, kontseptsioonide ja kultuuride ristmikul“ kajastab maailmas tänu mitmekülgsete teadmiste ristamisele tekkinud läbimurdelisi avastusi. Kui ühest küljest tahaks öelda, et olles mitmel alal meister, pole sa tegelikult milleski hea, siis tänane tööturu olukord suunab nägema vastupidist. Tööturg on üha personaliseeritum nagu ka inimeste ootused oma karjäärile, igatsus, et see sobituks nende elustiiliga. Seepärast valiksid paljud meelsasti kaleidoskoop-karjääri, kus nad saavadki samaaegselt pühendada end erinevatele teemadele: näiteks olla analüütik startupis, samal ajal õpetada osa-ajaga koolis ja kasvatada lambaid, tegeledes tootearendusega, mida uttede pidamine võimaldab. Oleks vaid piisavalt paindlikke tööandjaid, kes elustiilipõhist karjääri hinnata oskavad. Merceri uuringufirma 2022 aastal tehtud tööelu prognoos toob välja, et teist võimalust meil pole: eneseteostus, panustamine ja kaasatus on töötajate ootustena tulnud selleks, et jääda. „Kui saame aru töötajate elustiilist, saame luua mõlemale poolele kasulikud koostöökokkulepped“, toob uuring välja.