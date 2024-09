VIDEO JA BLOGI | Trump: mul on head suhted nii Zelenskõi kui Putiniga. Harris: kui Trump oleks president, oleks Putin juba Kiievis

Trump on debatis keskendunud peamiselt Joe Bideni aegse immigratsioonipoliitika ründamisele ja kaitsnud enda pärandit. Harris järgib rangemalt harjutatud stsenaariumit ja on jõudnud tutvustada nii enda lubatud maksuvabastusi kui kritiseerida Trumpi avaldusi ja presidendina tehtud otsuseid. Välispoliitilistest teemadest on räägitud vähem kui immigratsioonist ja majandusest ning kõige rohkem aega on läinud isiklikele rünnakutele ja Trumpi pärandile ekspresidendina.