Suurejooneliselt abiellusid Donbassi „rahvavabariikide“ peasponsor Malofejev ja Ukraina laste küüditaja Lvova-Belova

Kuuldused Malofejevi ja Lvova-Belova seotusest hakkasid levima selle aasta alguses, kui nad käisid koos ristikäigul Jekaterinburgis, teatas „Baza“. Juulis teatas mitu allikat „Vjorstkale“, et Malofejevil ja Lvova-Beloval on lähedased suhted, vahendab Meduza.

Telegrami kanal „Astra“ märkis, et Malofejevi ja tema eelmise naise lahutus sai teatavaks 2023. aastal, aga Lvova-Belova ja vaimulik Pavel Kogelmani lahutusest ei ole teatatud. Viimati mainitud kasvatasid koos kümmet last: viit adopteeritud ja viit lihast.

Pulmas esinesid Vene staarid Dima Bilan, Grigori Leps ning Valeria ja Leonid Agutin. „Baza“ andmetel paluti Bilanil programmist kõrvaldada mitu laulu. „Astra“ imestab Leonid Agutini esinemise üle, sest viimati mainitu on võtnud sõna Ukraina sõja vastu, mistõttu on tema kontserte ära jäetud.

Malofejev on alates 2014. aastast USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all süüdistatuna Donbassi „rahvavabariikide“ finantseerimises. Pärast Vene vägede täiemahulist sissetungi Ukrainasse muutusid Malofejevi meediakanalid ühtedeks peamisteks Vene propaganda levitajateks.

Lvova-Belova on pärast sõja algust tegelnud orbude väljavedamisega Vene okupatsiooni all olevatelt Ukraina aladelt. Selle eest on ICC andnud tema kohta välja vahistamisorderi.