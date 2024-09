Eerik Heldna rääkis roteerumisega seotud kirjavahetustes üsna varjamatult, et peab oluliseks eripensioni

Politseijuhtide kriminaalasja kohta on Õhtuleht kirjutanud, et Heldna ja kaitsepolitsei vaheline tüli algas 2017. aastal, kui amet olevat asepeadirektor Heldna enda juurest ära saatnud. Rosin oli kaks aastat varem palganud Heldna luurekeskusse oma asetäitjaks, kuid ise läinud mõned kuud hiljem NATO peakorterisse luureanalüüsiüksuse asedirektoriks. Heldna on hilisemas intervjuus rääkinud, et vestlusel öeldi talle, et osalise loa saamine on põhjustatud ebausaldusväärsusest, mis on rotatsiooniga seotud.