Trump ja Harris on enne televäitlust küsitluste järgi viigis

Eile avaldatud küsitluse järgi juhib Trump Harrise eest 48 protsendiga 47 vastu. See vahe on aga küsitluse kolmeprotsendise veamarginaali sees, vahendab Guardian.

New York Timesi küsitlus näitas, et valijad tunnevad, et peavad Harrise kohta rohkem teada saama, aga arvamused Trumpi kohta on suuresti paigas. 28% tõenäolistest valijatest ütles, et vajab Harrise kohta rohkem informatsiooni. Trumpi kohta ütles sama vaid üheksa protsenti.