Scholz kutsus tegema Ukrainas rahu saavutamiseks uusi jõupingutusi

„Ma usun, et nüüd on aeg arutada, kuidas jõuda sellest sõjaseisukorrast rahuni tõesti kiirema tempoga,“ ütles Scholz telekanalile ZDF, vahendab Reuters.

Scholz on surve all kodumaal pärast seda, kui kolm koalitsioonierakonda said Saksimaa ja Tüüringi liidumaa parlamendivalimistel valusad kaotused ning Moskva-sõbralikud jõud suurendasid toetust.