Valgevene vaatlusgrupp: Lätti võis kukkuda Ukraina ründamiseks kasutatav löögidroon Shahed

Belaruski Gajun kirjutab, et laupäeva hommikul kella 6.30 ajal märgati kamikaze-drooni Shahed, mis kell 5.16 lendas Pinski piirkonnas, Navagrudaki piirkonnas. Drooni edasine teekond Valgevene territooriumi kohal ei ole teada, aga kindlalt on teada, et Shahed jätkas liikumist kursiga põhja poole. Navagrudakist Rēzekneni on umbes 335 kilomeetrit ja keskmise kiirusega 200 kilomeetrit tunnis võis droon Rēzeknesse jõuda kella 8.30 paiku.