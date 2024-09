Lisaks Lätile lendas Vene droon ka Rumeeniasse. NATO rumeenlasest asejuht mõistis selle hukka

Rumeeniasse sisenes Vene droon ööl vastu eilset, kui Moskva andis Ukrainas droonilööke Doonau-äärsetele tsiviilsihtmärkidele ja sadamainfrastruktuurile, teatas Rumeenia kaitseministeerium. Rumeenia saatis välja hävituslennukid F-16, et jälgida oma õhuruumi, ja saatis kohalikele elanikele hoiatussõnumid, vahendab Associated Press.

Kui drooni lendamine Läti õhuruumi on haruldane juhtum, siis Rumeeniast on leitud Ukraina vastu mõeldud droonide tükke korduvalt. Viimati tänavu juulis.

NATO peasekretäri asetäitja Mircea Geoană, kes on Rumeenia endine välisminister, kirjutas eile X-is, et NATO mõistab Rumeenia õhupiiri rikkumise Venemaa poolt hukka.

„Kuigi meil ei ole mingit informatsiooni, mis viitaks Venemaa tahtlikule rünnakule liitlaste vastu, on see tegevus vastutustundetu ja potentsiaalselt ohtlik,“ kirjutas Geoană.

Ka Läti relvajõud teatasid, et ei ole viiteid sellele, et Moskva või Minsk oleksid tahtlikult drooni Lätti saatnud.

„Ma saan kinnitada, et siin ei ole ohvreid ja ka mingit vara ei ole kuidagi puudutatud,“ ütles Sprūds eile Läti raadiole. „Loomulikult on see tõsine intsident, sest see on järjekordne meeldetuletus, milliste naaberriikide kõrval me elame.“