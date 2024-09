Venezuela valimiste võitja põgenes pärast terroristiks kuulutamist Hispaaniasse

Enne seda oli ta kuulutatud kriminaalkorras tagaotsitavaks, ent riiki kontrolliv režiim lubas tal lahkuda. Esmaspäeval avaldas peaprokuratuur tema suhtes vahistamismääruse, väites, et teda süüdistatakse terrorismikuritegudes. Konkreetsemalt heideti talle ette, et González ei teinud võimudega koostööd valimistulemusi kajastanud opositsioonilist veebilehte puudutavas uurimises.

Venezuela asepresident Delcy Rodríguez ütles, et González varjas end siiani Hispaania saatkonnas ning võimud otsustasid tal lasta rahu ja stabiilsuse tagamiseks riigist lahkuda. Avalduses ei öelda midagi uurimise lõpetamise kohta, mis tähendab, et Venezuela režiim lubas „terroristil“ seadusevastaselt lahkuda ja torpedeeris iseenda algatatud juurdlust. Hispaania välisminister José Manuel Albares kinnitas, et González saabus Hispaaniasse oma tahtel ning lahkus riigist Hispaania õhujõudude lennukil.