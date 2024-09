Teaduste akadeemia hakkab uut presidenti valima, kandidaate on juba kolm

Möödunud neljapäeval avaldas teaduste akadeemia lakoonilise teate „Eesti teaduste akadeemia kutsub teadlaste ööl, 27. septembril 2024 kuulama akadeemia presidendikandidaatide vestlusringi: „Milline on teaduste akadeemia ja selle presidendi roll ühiskonnas?““ Kandidaatide nimesid teates polnud, kuid on selge, et need inimesed on olemas.