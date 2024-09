Meloni: Ukraina toetamine pole ainult moraalselt õige, vaid on ka Itaalia riiklikes huvides ja peab jätkuma

Meloni ütles Como järve ääres toimunud TEHA ärifoorumil, et Itaalia otsus Ukrainat sõjas toetada pole mitte ainult moraalselt õige, vaid lähtub ka riiklikust huvist tagada rahvusvaheliselt tunnustatud piiride kaitse. Ta lisas, et oma roll on konflikti lahendamisel ka Hiinal ja Indial.

„[Itaalia tehtud] otsus ei muutu,“ ütles Meloni. „Ainus asi, millel ei tohi lasta juhtuda, on mõte, et konflikti saaks lahendada Ukraina hülgamisega.“

Jutt sellest, et sõja tulemus on niikuinii Kremli kasuks otsustatud, on Meloni sõnul Vene propaganda ning see, et praegu üldse saab arutada rahukõneluste võimaluse üle, on võimalik ainult tänu lääne abile. „[Eduka] invasiooni puhul ei ole rahukõnelusi, kuna läbirääkimisi pole vaja,“ märkis Meloni. „Kui selline vajadus üldse tekib, siis täyu patiseisule ja meie oleme selle patiseisu loomisele kaasa aidanud.“