CIA juhi sõnul oli 2022. aastal tõsine võimalus, et Venemaa kasutab Ukrainas tuumarelva

„Keegi ei peaks eskalatsiooniriski kergelt võtma,“ ütles Burns vestlusel Briti salateenistuse juhi Richard Moore´iga. „2022. aasta sügisel oli hetk, kui ma arvasin, et on tõeline risk taktikaliste tuumarelvade kasutamiseks. Ent ma ei ole kunagi arvanud – ja see on minu agentuuri seisukoht -, et me peaksime sellest end asjatult heidutada laskma. Putin on mees, kes kiusab nõrgemaid. Ta jätkab relvade täristamist.“