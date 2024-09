Saksamaa uurijad väidavad, et Poola saboteeris Nord Streami plahvatuste uurimist

Saksa uurijate sõnul ei täitnud Poola Euroopa vahistamis- ja läbiotsimismäärusi, mille Saksamaa föderaalne kohus juunis kahtlustatava vastu välja andis. Uurimisega kursis olev ametnik väitis Saksa ajalehele Welt am Sonntag, et Poola saboteeris uurimist.

„Poola valitsus lasi tal ilmselgelt minna, et varjata oma osalust torujuhtmete rünnakus,“ ütles Saksamaa välisluureteenistuse BND endine juht August Hanning Saksa ajalehele. Ta on veendunud, et Poola ja Ukraina presidendid Andrzej Duda ja Volodõmõr Zelenskõi olid rünnakuplaanidest teadlikud, kuna tegemist oli suuremõõdulise operatsiooniga.

Uurijad usuvad ka, et Varssavi võis allveeoperatsioonile tuge pakkuda. Kahtlustatakse, et ukrainlased võtsid rünnakuks vajaliku varustuse oma purjelaevale Kołobrzegi mereäärsest kuurortist. Saksa uurijad süüdistavad Poola ametivõime Kołobrzegi jahisadamast tehtud videosalvestiste tahtlikus varjamises.

Poola võimud on nördinud Saksamaalt tulevate süüdistuste üle. „Väide, et Ukraina viis selle aktsiooni läbi Poola teadmisel, on täiesti alusetu,“ ütles Poola riikliku julgeolekubüroo juht Jacek Siewiera Welt am Sonntagile. Tema sõnul tulevad süüdistused võimupositsioonidelt lahkunud venemeelsete ametnike ringist.