Ukraina hoiatas Iraani Venemaale ballistiliste rakettide tarnimise eest

Hiljuti on meedias teatatud, et Iraan on saatnud Venemaale ballistilisi rakette, et toetada nende vägesid keset jätkuvat sissetungi Ukrainasse.

„Juba üle kahe aasta on Ukraina kannatanud igapäevaste Venemaa terrorirünnakute all igat tüüpi surmavate relvade, sealhulgas Iraanis toodetud droonidega,“ teatas välisministeerium, vahendab Kyiv Independent.

Moskva ja Teheran on viimastel aastatel süvendanud sõjalist koostööd. Venemaa on saanud Iraanilt Shahed droone, mida kasutatakse regulaarselt rünnakutes Ukraina vastu. Iraani valitsus on eitanud Venemaale relvade andmist täiemahulise sõja ajal.

„Venemaa ja Iraani süvenev sõjalis-tehniline koostöö kujutab endast tõsist julgeolekuohtu mitte ainult Ukrainale, vaid ka kogu Euroopale, Lähis-Idale ja maailmale,“ ütles välisministeerium.

The Times teatas allikale viidates, et 200 Iraani ballistilist raketti Fath-360 saabusid Venemaale 4. septembril. Ekspertide hinnangul kasutatakse kõige tõenäolisemalt neid rakette sihtmärkide vastu, mis on seotud tegevusega rindel.

USA on teadete tõttu „ärevil“, ütles Valge Maja pressiesindaja. Ta lisas, et Iraani ballistiliste rakettide tarnimine Venemaale kujutaks endast „dramaatilist eskalatsiooni“ Teherani toetuses Moskva sõjale. Washington ei ole rakettide üleandmise toimumist ametlikult kinnitanud.