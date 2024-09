FOTOD | Tartumaal põrkasid kokku sõiduauto ja matkabuss, hukkus 68-aastane naine

Lõuna prefektuuri välijuht Andrei Ivahnenko selgitas, et mõlema avariis osalenud sõiduki juhid olid kained ja juhtimisõigusega. „Esialgse info järgi võis Räpina poolt Tartu suunas sõitnud matkabuss kalduda vastassuunavööndisse, kuid täpne avarii põhjuste välja selgitamine seisab alles ees,“ ütles ta.

