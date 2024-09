Kõlvart Simsoni kirjast: on igati positiivne, et tal tekkis üle pika aja erakonna asjade vastu huvi

Simsoni sõnul viitab see väljaütlemine, et erakonna tänane juhtladvik on otsustanud lõpetada Keskerakonna kuulumise ALDE poliitilises perekonnas ning seeläbi lahkuda ka Euroopa Parlamendi Renew Europe fraktsioonist, kuhu praegu liberaalidena kuulutakse. „Kuuldavasti on uueks sihtkohaks Euroopa konservatiivide ja reformistide grupp ECR, mis peegeldavat paremini Keskerakonna vaateid,“ sõnas Simson.